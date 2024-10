Fare sistema per promuovere e valorizzare l’eccellenza dei prodotti agroalimentari della Sardegna.

Nasce da questo presupposto il progetto “100% Sardegna”, ideato dalla rete d’impresa Gusto Sardegna che riunisce diverse aziende isolane, tutte operanti nel settore dell’agroalimentare e leader nella lavorazione e distribuzione di prodotti tipici di qualità.

Dal Pane Carasau alle Seadas, passando per i Malloreddus e il Cannonau, sono questi solo alcuni degli esempi più noti di una tradizione enogastronomica che vanta specialità inimitabili di salumi, formaggi, vini e liquori, farine, pane, paste fresche e secche, biscotti e dolci. Di qui l’idea di dar vita a un brand che tuteli l’autenticità e la tracciabilità di questi prodotti, denominato non a caso “100% Sardegna”.

L’iniziativa è stata presentata a Expo Milano 2015 alla presenza dei rappresentanti delle imprese associate a Gusto Sardegna (Fattorie Gennargentu che a Fonni produce salumi tipici, M.F.B. Mulino Brundu che da tre generazioni produce farine e semole a Macomer, Biscottificio Tipico, specializzata nella produzione, tra le altre specialità, del "Biscotto di Fonni", Esca Dolciaria specializzata nella produzione di dolci tipici della tradizione dorgalese, Denti & Company titolare del marchio Sardinia Food, La Fattoria del Gennargentu che a Mamoiada produce formaggi tipici, tra cui il pecorino DOP, e S.F. Sarda.A.Pan, azienda ogliastrina specializzata nella produzione di pani tipici della tradizione sarda), tutte localizzate nel Nuorese e in Ogliastra, ossia nel cuore dell’isola, dove la qualità della vita e la longevità della popolazione si manifestano con più vigore proprio grazie anche alla genuinità delle produzioni alimentari locali.

In prima linea per la promozione di “100% Sardegna” anche lo chef stellato Roberto Petza, patron del ristorante S’Apposentu, di Siddi (VS), che ha utilizzato i prodotti delle imprese della rete per un accattivante show-cooking seguito da una degustazione “a due palati” a cura dei critici gastronomici Davide Paolini, conduttore de “Il Gastronauta” su Radio 24, e da Alberto Cauzzi, Presidente di Passione Gourmet. A seguire una cena aperta da specialità tipoche come: s'ispuntino del Gennargentu e dell'Ogliastra, pani guttiau, pistoccu di Lanusei, raviolini barabaricini al formaggio e prosciutto del Gennargentu con insalatina di frutta e verdura e vinaigrette di prugne. Come primo piatto l’uovo con patate e pancetta di montagna, un brodo di pecora, con pane Zichi logudorese del Molino, funghi porcini ed erbe ar