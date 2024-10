“Per sostenere la Sardegna, oggi e anche per il futuro, rivolgiamo un appello agli amici dell’isola, affinché comprino prodotti della nostra terra e la scelgano ancora come meta turistica per le loro vacanze”.

E’ l’appello rilanciato oggi dal presidente della Regione Ugo Cappellacci, a Fonni alla manifestazione Autunno in Barbagia.

“La Sardegna – ha aggiunto il presidente - vuole rialzarsi con il lavoro, con la dignità che è propria del suo popolo. Quella che è finora sempre stata una scelta di qualità, oggi assume anche un valore diverso: etico e solidaristico. Per quanto riguarda l’agroalimentare – ha concluso il presidente - iniziamo noi stessi, per primi, ad aiutarci preferendo i prodotti della nostra terra e creando così le condizioni per la ripresa, con il sostegno alle nostre imprese e al lavoro che essere producono”.