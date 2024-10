È stato firmato oggi dall’Organismo pagatore nazionale in agricoltura (Agea) il decreto che fa ripartire i pagamenti comunitari della Domanda unica 2015.

L’ufficialità è stata comunicata nel primo pomeriggio agli assessorati dell’Agricoltura delle Regioni italiane.

“Si tratta di una buona notizia, tanto attesa da migliaia di imprenditori agricoli sardi – ha commentato l’assessore dell’Agricoltura, Elisabetta Falchi – una boccata d’ossigeno sui ritardi e i continui rinvii giunti da Roma nelle ultime settimane”.

La ripresa dei pagamenti diretti, che nel 2015 erano stati percepiti in forma di anticipo e solo da una parte delle aziende agricole, secondo Agea ha avuto dei rallentamenti a causa dell’aggiornamento del sistema informatico.

Da stasera le risorse stanziate dall’Organismo pagatore nazionale saranno trasferite in Banca d’Italia e in pochi giorni verranno accreditate alle aziende.

Pagamenti PSR. "Da Roma - si legge in un comunicato della Regione - hanno comunicato inoltre che i lavori sul "cervellone" informatico dovrebbero essere in via di definizione e il caricamento delle pratiche PSR già approvate in Sardegna negli scorsi mesi, sarebbe già iniziato. I pagamenti dovrebbero quindi ripartire a metà mese".