Ritardi dei pagamenti sui saldi dei contributi della Pac e Psr, il protrarsi della siccità nei territori della Baronia, dell'Ogliastra e di alcune parti del basso Campidano, con la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità per siccità e le difficoltà del trasporto marittimo per il bestiame bovino, venduto ai centri ingrasso della penisola. Sono alcune fra le numerose criticità sottolineate dal Centro Studi Agricoli e portate all'attenzione della nuova governatrice Alessandra Todde.

In una lettera inviata dal presidente Tore Piana si evidenzia l'urgenza della situazione. "Vogliamo informarla che la situazione dei pagamenti a oggi non è assolutamente delle migliori - scrive Piana a Todde -, si è in fortissimo ritardo, in alcuni casi si stanno decretando ancora oggi domande presentate con il bando 2016/2017".

L'associazione chiede a Todde "un suo autorevole intervento sugli enti regionali agricoli Argea e Laore per sbloccare i pagamenti Pac e Psr arretrati, dichiarare lo stato di calamità naturale per siccità nei territori su elencati e convocare un tavolo urgente sulle problematiche emergenti nell'agricoltura e dell'allevamento in Sardegna".