Continua la battaglia sul prezzo del latte ovino. I deputati di Fratelli D’italia Luca de Carlo, Maria Cristina Caretta e Monica Ciaburro hanno depositato una risoluzione, sottoscritta anche dal Deputato sardo Salvatore Deidda, in Commissione Agricoltura.

Il documento chiede l’approvazione dei disciplinari sanzionatori per chi trasgredisce le quote per la produzione del pecorino, la richiesta di un tavolo nazionale per analizzare il crollo del prezzo e l'opportunità di creare un organismo che controlli l'andamento del mercato per adottare gli opportuni accorgimenti a tutela di tutti i soggetti interessati.