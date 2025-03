Sono stati firmati i decreti che finanziano gli interventi settoriali nel settore vitivinicolo, con una dotazione di 2.055.789 euro per gli “Investimenti” e 4.500.000 euro per la “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” per l'annualità 2025-2026.

L’assessore all'Agricoltura Gian Franco Satta ha sottolineato: “Abbiamo voluto dare un segnale chiaro di condivisione e sostegno alle filiere vitivinicole e al sistema cooperativistico, fondamentale per garantire la sostenibilità economica e sociale del settore”.

Le imprese potranno presentare domanda per gli investimenti entro il 30 aprile 2025, con contributi al 50% per impianti, infrastrutture e strumenti di commercializzazione. Il secondo intervento consente ai produttori di accedere al bando per la riconversione dei vigneti, destinati a vini a denominazione d’origine o indicazione geografica.