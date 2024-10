L’assessorato regionale dell’Agricoltura, in attuazione del Piano pluriennale di comunicazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Sardegna e in adempimento degli obblighi informativi stabiliti dai regolamenti comunitari di riferimento e dallo stesso Psr, ha attivato i profili social Psr Sardegna. Il Programma sbarca così su Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin e YouTube.

Il primo post è un’intervista di contenuto tecnico a Giulio Capobianco, direttore generale dell’Assessorato e Autorità di Gestione del Psr Sardegna.

“L'attivazione dei profili social – sottolinea l’assessore dell’Agricoltura, Gabriella Murgia – costituisce un ulteriore e importante canale di comunicazione per condividere le informazioni sulle opportunità e le attività del Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna. La comunicazione del Psr è finalizzata a dare pubblicità al programma e informare e sensibilizzare beneficiari e cittadini sul ruolo svolto dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Feasr. Le attività di comunicazione consentono anche di ridurre la distanza tra le istituzioni e i portatori di interessi, costruendo un dialogo continuo per diffondere le informazioni sulle opportunità di finanziamento, per pubblicizzare il ruolo dell’Unione europea nello sviluppo rurale e per sensibilizzare i cittadini sui vantaggi derivanti dall’attuazione delle misure e sulle grandi sfide oggetto del Programma”.