L’assessore dell’Agricoltura, Elisabetta Falchi, e il direttore generale dell’Assessorato, Sebastiano Piredda, presenteranno lunedì 29 febbraio a Bitti il Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

L’appuntamento è alle ore 10.30 nella Sala ex Giudice di pace in via Deffenu, 130.

I lavori, organizzati dall’amministrazione comunale di Bitti e dal competente assessorato dell’Agricoltura, si apriranno con i saluti del sindaco Giuseppe Ciccolini e saranno coordinati dal titolare dell’Agricoltura, Giuseppe Pala.

A margine dell’illustrazione del nuovo PSR e delle novità contenute nelle sue Misure, si terrà il dibattito con i partecipanti.