Agnes Zimmermmann e Luca Cocco, artisti e compagni nella vita, non smettono di stupire: “Il secondo murale in piazza Santa Croce a Capoterra é terminato. Un bellissimo regalo da parte di Francesco Dessí, il primo cittadino, per tutti i cittadini di Capoterra. Un murale - dicono Agnes e Luca - dove vengono rappresentanti artisti ed artigiani importanti di Capoterra. Nel dipinto sulla balconata si trova Tony Piaceri, al centro il vestito di sposa di Capoterra indossata da Giada Caboni, (fotomodella), Maria Serra a fianco di Luciano Marotto. Nella parte sotto troviamo Tzia Stevinina, Meloni, Raimondo Usai, Fiorello Caboni. Al centro in lontananza Tziu Deddu e Arturo Fadda. Noi siamo onorati e felici che il sindaco Dessí per la seconda volta ci abbia dato la sua fiducia e chiesto a noi per la realizzazione di questo dipinto, quindi i nostri ringraziamenti vanno a Francesco Dessí, alla Proloco di Capoterra e naturalmente a tutti cittadini capoterresi, che ci hanno fatto compagnia, ci hanno fatto conoscere le storie delle persone rappresentate nel murale, ci hanno fatto ridere, commuovere e ci hanno riempito con il loro affetto. Un abbraccio a tutti e buone feste. Naturalmente il lavoro continua con un terzo murale, sempre in Piazza Santa Croce con le rappresentazione di altre persone importanti di Capoterra”.

E’ l’affettuoso ed emozionante ringraziamento che Agnes Zimmermmann e Luca Cocco hanno voluto sancire come risposta alla comunità di Capoterra, che ha accolto con fervida e trepidante attesa la conclusione delle loro bellissime opere, che in questo caso, mettevano in evidenza alcuni personaggi che hanno dato lustro alla comunità locale.

Ecco il loro sito www.zimmermanncoccoartisti.com

(in basso, le loro opere realizzate a Capoterra)