L'associazione ambientalista "Essere Animali" ha compiuto un'indagine su 20 allevamenti ovini situati in Sardegna, pubblicando un video choc sull'uccisione degli agnelli per Pasqua "con metodi crudeli".

La denuncia è stata pubblicata sul sito web dell'associazione, il video propone le fasi precedenti al macello, con interviste sul campo. Gli ambientalisti, in una nota, fanno sapere di avere presentato anche vari esposti nelle procure competenti per territorio e di avere chiesto l'intervento dell'Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna e del ministero della Salute. Gli attivisti chiedono che "sia fatta luce sulla sorte di migliaia di agnelli nella regione con il maggior numero di ovini allevati in Italia, circa 3 milioni, la metà del totale".

Oltre a chiedere alle autorità di "indagare sulle problematiche sollevate", Essere Animali rilancia anche la campagna #IoNonLoMangio, per invitare le persone a trascorrere una Pasqua senza cibarsi di carne.