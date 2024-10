Tragedia ad Aglientu, davanti alla spiaggia di Monti Russu. Un uomo di 77 anni è morto annegato mentre stava facendo un giro in gommone con un amico, un suo coetaneo veneto anche lui in vacanza in Sardegna. Per circostanze ancora da chiarire l’imbarcazione si è ribaltata e per il 77enne, inizialmente dato per disperso in mare, non c’è stato nulla da fare. L’uomo è stato riportato a riva senza vita. L'amico invece è stato rianimato e salvato dai medici del 118 intervenuti sul posto insieme con i Carabinieri, la Guardia costiera e i Vigili del fuoco.