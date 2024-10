Entra nel vivo l’estate aglientese grazie all’impegno dell’associazione turistica Pro loco, che in collaborazione con l’amministrazione comunale ha approntato anche quest’anno un ricco calendario di sagre e incontri musicali.

Si comincia sabato12 luglio nell’anfiteatro comunale dalle 19 in poi, con la sagra degli gnochetti sardi «cu li pulpeddi», un piatto caratteristico della tavola gallurese.

Ben due quintali e mezzo di gnocchi e un centinaio di chili di carne che saranno cucinati dagli abili cuochi della Pro loco Ottavio, Enzo e Ferruccio, per questa settima edizione che si annuncia molto partecipata dai turisti che già da diverse settimane affollano il litorale aglientese.

La serata sarà allietata dalla compagnia della musica dal fisarmonicista Gavino Maricca.

"Le sagre sono la passione di questa estate 2014", afferma il presidente della Pro-Loco di Aglientu che aggiunge:

"Gli italiani sembrano infatti aver riscoperto le vecchie tradizioni popolari, unite a un po' di sana enogastronomica locale: sempre piu' italiani, infatti, decidono di partecipare a queste feste di paese, che in Italia si moltiplicano a vista d'occhio. Non c'e' paese senza la sua sagra: e gli italiani fanno a gara per riuscire a partecipare a piu' eventi popolari possibili. . E le sagre sono praticamente al primo posto: 3 italiani su quattro non rinunciano alle tradizioni locali.L'Italia riscopre dunque le sue tradizioni, con rievocazioni storiche e enogastronomia legate al territorio. Chi frequenta queste feste, poi, si porta sempre a casa un pezzo di tradizione locale: prodotti, gadget e altro ancora. Tanti gli appuntamenti di questa estate: la maggior parte delle sagre, infatti, e' concentrata nei mesi luglio - agosto, o comunque d'estate, quando ci sono piu' turisti. Una celebrazione del Made in Italy locale che non puo' che far bene al nostro Bel Paese".

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il 079-654375.