Sei persone sono state soccorse dalla Guardia costiera al largo di Aglientu dopo che la loro imbarcazione a motore è affondata per un guasto.

L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, 11 agosto, quando è stato lanciato il may-day dal comandante dell'imbarcazione lunga 12 metri che si trovava al largo della spiaggia di Punta di li Francesi e imbarcava acqua.

La Guardia costiera di Porto Torres ha contattato i colleghi di La Maddalena che hanno inviato sul posto una motovedetta. Individuare il punto in cui si trovava l'imbarcazione non è stato facile poiché i telefoni delle persone che si trovavano a bordo non funzionavano.

Il mezzo navale della Capitaneria ha raggiunto il punto dal quale era stata lanciata la richiesta d'aiuto rintracciando le sei persone, tutte di Sassari, a bordo di un piccolo tender dove si erano trasferite mentre la loro imbarcazione affondava.

I naufraghi sono stati così trasferiti a bordo della motovedetta e trasportati fino al porto di dell'imbarcazione madre su cui viaggiavano. I sei malcapitati stanno tuti bene.