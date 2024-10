Diciassette sigarette di marijuana, due coltelli a serramanico della lunghezza di 27 cm, un bilancino elettronico, tre trita marijuana, un pacco di bustine trasparenti ermetiche e due smartphone, Iphone Samsung, dei quali non ha saputo giustificare il possesso. E’ quanto trovato dalla polizia a casa di 44enne cagliaritano detenuto agli arresti domiciliari.

Intorno alle 2 della mattina, nella zona di Is Mirrionis, gli agenti hanno effettuato un controllo nell’abitazione di Stefano Ibba per accertarne l’effettiva presenza in casa.

Una volta all’interno, i poliziotti hanno percepito un forte odore di sostanza stupefacente e così scoperto quanto il 44enne teneva in casa.

Gli agenti hanno inoltre recuperato nella veranda 12 stecche sfuse di hashish e numerose infiorescenze essiccate di marijuana. Ma non solo. Nascosta dietro un quadro la polizia ha scoperto una una piccola cassaforte all’interno della quale sono stati rinvenuti 2 panetti di hashish del peso di un tetto circa e una busta sottovuoto contenente numerose infiorescenze di marijuana.

In totale sono stati sequestrati 266 grammi di hashish e 177 di marijuana.

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti