E’ stato ucciso con una fucilata Angelo Maria Piras, 40enne di Lula, noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti. All'inizio degli anni 2000 era stato coinvolto nelle indagini sugli attentati contro l'allora sindaco di Lula Maddalena Calia, ed era poi stato condannato per l’assalto alla camionetta dei carabinieri avvenuto in Piazza Loreto, a Lula, il 25 gennaio del 2003, quando tre uomini mascherati aprirono il fuoco con fucili e pistole tentando di uccidere due militari di pattuglia.

Piras è stato freddato stanotte nelle campagne del suo paese, in località Uruele, e il suo corpo, ormai privo di vita, è stato trovato all’alba di questa mattina.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i militari della Compagnia di Bitti e della stazione locale che stanno indagando sull’omicidio.