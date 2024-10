Il mega furto dei medicinali dalla Farmacia del Santissima Trinità non era di certo passato inosservato: il danno milionario aveva indotto i vertici Asl a chiedere l’inserimento di una guardia particolare giurata (della società Coop Service Vigilanza) all’interno del presidio per effettuare il servizio di ronda h.24.

E’ già qualcosa, ma non basta: soprattutto quando al pronto soccorso o in Psichiatria 1 e 2 arrivano pazienti pericolosi o (come scritto spesso nei verbali delle forze dell’ordine), giungono in ospedale in una situazione psicofisica alterata, tale da arrecare danno per se stessi e per gli altri.

Nelle scorse settimane al Santissima Trinità si sono verificati alcuni episodi di aggressioni ai medici e agli infermieri, così dopo il sopralluogo ispettivo di stamane dell'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, col primario, Giorgio Pia, dal commissario dell'Ats, Carlo Steri, e del direttore del presidio unico di area omogenea, Sergio Marracini, è stato deciso di rivedere con urgenza il servizio di vigilanza interno.

Da ieri notte infatti in Pronto Soccorso ci sono due guardie giurate che lavorano insieme piantonando quel reparto cosiddetto sensibile, due vigilantes invece effettuano le ronde tra i reparti e nei vari padiglioni, mentre rimangono fisse le postazioni in Psichiatria e Infettivi.