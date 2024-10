Misteriosa aggressione nella notte in pieno centro a Cagliari. Uno straniero, di cui ancora non si conoscono le generalità, è stato ferito forse con un coltello alla spalla ed è stato colpito al volto.

L'episodio è avvenuto alle 2, ora in cui alla centrale operativa della polizia è arrivata la segnalazione di un uomo a terra sanguinante in via Roma. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della squadra volante e un'ambulanza del 118.

Il ferito è stato soccorso e trasportato prima all'ospedale San Giovanni di Dio e poi al Marino dove si trova adesso ricoverato con una prognosi di dieci giorni. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l'episodio.