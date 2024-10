I carabinieri della Compagnia di Cagliari hanno denunciato a piede libero due persone per l'aggressione alla troupe dell'emittente televisiva Tcs avvenuta la settimana scorsa, mentre effettuava un reportage all'interno del campo nomadi abusivo vicino alla statale 554 a Cagliari.

Si tratta di un 16enne e della madre, il primo è accusato di lesioni mentre la donna di istigazione a delinquere perché avrebbe incitato il figlio a colpire i componenti della troupe.

I carabinieri subito dopo l'aggressione, in cui erano rimasti feriti il giornalista Antonello Lai e il cameraman Matteo Campulla che erano stati medicati in ospedale, avevano effettuato due blitz nel campo nomadi per identificare tutti i presenti.