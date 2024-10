Si è avvicinato a un giovane e lo ha la colpito con una testata al viso all’altezza del naso e poi è fuggito. E’ successo ieri, intorno alle 6:00, nella discoteca JKO di Cagliari.

Alcune persone hanno allertato la polizia e seguito l’aggressore fornendo utili dettagli agli agenti giunti sul posto.

L’uomo, individuato in via Conti Vecchi, alla vista delle volanti ha tentato di nascondersi, invano, tra le auto. E’ stato bloccato e arrestato dai poliziotti per il reato di lesioni gravi.

Si tratta di un 35enne, Manuel Cabras, con precedenti. Secondo quanto riferito dalla polizia il 35enne era in stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di sostanze alcoliche.

Al giovane aggredito sono stati assegnati 30 giorni di prognosi per frattura del setto nasale e ferita lacero contusa del dorso nasale.