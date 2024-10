I FATTI La mattina del 10 luglio scorso, nei parcheggi di una nota discoteca di San Teodoro, un disabile veniva selvaggiamente malmenato da un uomo che lo lasciava a terra privo di sensi. Del pestaggio però, si è avuta notizia solo alcuni giorni dopo, quando sul web è iniziato a circolare il video dell’accaduto.

Il disabile, infatti, probabilmente per vergogna, nonostante il dolore per le botte ricevute, ha preferito inizialmente non raccontare ai propri familiari quanto fosse accaduto. Solo alcuni giorni dopo, quando il video dell’aggressione è apparso sul web, si è saputa la verità.

LE INDAGINI DEI CARABINIERI Le successive indagini, immediatamente avviate dai carabinieri della compagnia di Siniscola, hanno permesso di individuare nel giro di pochi giorni il responsabile del pestaggio che ha procurato alla vittima gravi lesioni, nonché’ la frattura della tibia, per una prognosi totale di 45 giorni.

Si tratta di Angius Bachisio Angelo, pregiudicato sassarese di 27 anni, che era, peraltro, “amico” della vittima e che aveva organizzato, in occasione del suo compleanno, la serata cominciata all’interno di una discoteca di San Teodoro insieme ad altri giovani.

Quando ormai albeggiava, il gruppo ha deciso, su suggerimento della vittima, di portarsi all’interno di un’altra discoteca e, una volta lì giunti, i giovani sono entrati all’interno del locale, a parte la vittima che è rimasta fuori. Una volta usciti, uno dei giovani che avevano trascorso la serata assieme alla vittima ha aggredito il disabile, senza un apparente motivo, prima verbalmente e poi con uno schiaffo e tra i due è nata una colluttazione che si è conclusa con l’intervento di Angius.

L'AGGRESSIONE L’uomo si è avventato sull’”amico” disabile e lo ha selvaggiamente percosso, come testimoniano le immagini, trasmesse poi sul web, lasciandolo infine a terra, privo di sensi.

Le risultanze investigative dei carabinieri, che hanno fatto luce su tutte le fasi antecedenti e successive all’aggressione, venivano suffragate dal pubblico ministero di Nuoro, che emetteva pertanto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il responsabile del delitto.

CHI È BACHISIO ANGELO ANGIUS Angius, pluripregiudicato per numerosi delitti quali lesioni, personali, minaccia, detenzione abusiva di armi, fuga a seguito di sinistro con lesioni, guida sotto l’influenza dell’alcol, accensioni ed esplosioni pericolose e diffamazione, alcuni anni fa si è stato arrestato perché’ si era addirittura portato davanti una discoteca di Sassari con un fucile ed aveva minacciato un buttafuori.

Questa mattina per lui si sono aperte le porte del carcere di Nuoro e dovrà nuovamente rispondere davanti al giudice di lesioni personali gravi.