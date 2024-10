L'aggressione al gazebo della Lega in Piazza Garibaldi è un fatto grave e assolutamente da condannare. Nessun episodio di violenza può essere tollerato e giustificato, a maggior ragione quando questo impedisce a qualcuno di esprimere le proprie idee e opinioni”. Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu commenta così quanto accaduto ieri in piazza Garibaldi, dove una decina di ragazzi, tutti sui vent'anni, ha distrutto il gazebo della Lega. Dopo averlo circondato e aver violentemente discusso e spintonato gli esponenti del partito che si trovavano in piazza per la raccolta firme per la riforma della giustizia, lo hanno fatto a pezzi.

“A nessuno – continua Truzzu - è permesso di interrompere con la violenza manifestazioni politiche di qualunque partito, tra l'altro mettendo in pericolo l’incolumità di tanti ignari cittadini. Nemmeno a chi si professa sostenitore della democrazia. Purtroppo, solo a parole. Mi auguro vivamente che i responsabili vengano individuati e fermati”.