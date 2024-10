Nella tarda serata di ieri a Olbia, un giovane originario della Guinea-Bissau si è presentato al Comando del Reparto Territoriale con una copiosa perdita di sangue per dei tagli al volto, lamentando di essere stato aggredito mentre si trovava in un vicino locale.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il ragazzo si trovava in un bar cittadino, quando tra lui e due fratelli olbiesi è scoppiata una violenta lite per futili motivi degenerata poi in un'aggressione.

I due fratelli B.P. e B.R. rispettivamente di 39 e 25 anni, incensurati, e il 24enne guineano I.H.G.. sono stati arrestati perchè responsabili di rissa aggravata e lesioni.

Il ferito è stato medicato per tagli al labbro e zigomo giudicati guaribili in 15 giorni.

Gli uomini, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono ora agli arresti domiciliari.