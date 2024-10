Ieri sera un senegalese di 37 anni, di cui sono state rese note soltanto le iniziali del nome, si tratta di D.N., con precedenti, è stato arrestato per il reato di lesioni aggravate dagli Agenti della Squadra Volante di Cagliari.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 22.40, quando il Centro Operativo ha inviato un equipaggio in Via dei Mille dove era stata segnalata una lita in strada.

Gli Agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno subito notato la presenza di un cittadino extracomunitario, in stato di forte agitazione, trattenuto a fatica da alcuni volontari dell'associazione "Angeli di Roberto", mentre a poca distanza un equipaggio del 118 Sardegna Soccorso era intento a prestare assistenza a una donna di 37 anni, residente a Cagliari, accasciata a terra e ferita al volto.

Gli accertamenti effettuati dai poliziotti hanno permesso di ricostruire in brevissimo tempo l’intera vicenda: una lite tra due persone, una coppia di conviventi, poi degenerata sino al punto che l’uomo ha aggredito la compagna con calci per poi percuoterla con una bottiglia e scagliarla a terra.

Dalle verifiche è emerso che la donna è attualmente sottoposta alla misura dell’affidamento in prova e tenuta al rispetto degli orari di permanenza domiciliare mentre l’uomo era stato arrestato recentemente dalla Polizia per tentata violazione del domicilio della stessa che, per le violenze subite, aveva momentaneamente interrotto il rapporto con lo stesso.

Il senegalese è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima previsto per la mattinata odierna.