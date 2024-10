Non erano ancora passate le 2 del mattino quando al 113 sono giunte diverse segnalazioni da parte di alcuni cittadini che riferivano di una violenta lite in corso in piazzetta Mascia. Immediatamente le Volanti in servizio di controllo del territorio si precipitavano sul posto.

Gli aggressori, si dileguavano alla vista delle pattuglie in arrivo, ma i poliziotti, che avevano già ricevuto dal Centro Operativo la descrizione dei soggetti, riuscivano ad individuarne due nell’attigua via de Gioannis.

Alla vista degli agenti, uno dei due si dava alla fuga, ma veniva subito raggiunto in via Filia, dopo un breve inseguimento a piedi. Entrambi, identificati come minori, rispettivamente di 15 e 17 anni, sono stati denunciati per lesioni gravi, inoltre il 15enne è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria perché trovato in possesso di un coltello. Alla vittima sono state riscontrate lesioni guaribili in 30 giorni di cure.