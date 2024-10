Avrebbe aggredito prima un uomo e poi una donna che sarebbe intervenuta in suo soccorso. In seguito, avrebbe versato sul corpo della stessa donna del liquido infiammabile con l’intento di bruciarla. Marco Manunta è stato arrestato, la scorsa notte dal Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri e dalla Squadra Volante del Commissariato di Alghero proprio per violenza, minaccia, lesioni personali, tentato omicidio e resistenza a Pubblico Ufficiale. A bloccare l’aggressione di Manunta sono stati gli agenti del Commissariato locale.

