I carabinieri della compagnia di Lanusei sono sempre più vicini a scoprire i colpevoli che, lo scorso 7 maggio, hanno rapinato e aggredito don Vincenzo Pirarba, 77enne, originario di Villagrande e attuale parroco di Talana. L’anziano sacerdote era stato vittima di una rapina nella sua abitazione di Tortolì. L’uomo aveva cercato di difendersi ma uno dei rapinatori lo ha strattonato e malmenato fino a provocargli varie contusioni e farlo finire in ospedale.

Il sacerdote è stato sentito dai carabinieri e hanno ricostruito la dinamica dei fatti. I rapinatori hanno portato via dei monili in oro, un crocifisso e una somma di 400 euro in contanti.





Nelle settimane successive i militari hanno indagato in lungo e in largo su tutto il territorio. Sono stati visionati vari filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza della zona e sono state sentite diverse persone. Le attività di indagine sono ancora in corso, stanno operando i carabinieri delle stazione di Tortolì, le squadriglie di Arzana e Lanusei e lo Squadrone cacciatori carabinieri eliportati di Abbasanta.

Dall’incrocio dei vari dati acquisiti si è potuta formulare un’ipotesi investigativa che appare sempre più fondata e conduce all’individuazione degli autori del fatto nell’ambito del locale giro della tossicodipendenza. Le indagini proseguono a ritmo serrato senza comunque escludere altre possibili piste.