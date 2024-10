Ha aggredito un uomo di 44 anni colpendolo con un tondino di metallo alla testa e rischiando di fargli perdere l'udito. Fermato per lesioni gravi Fabio Melis, di 39 anni.

L'episodio è avvenuto la sera del 29 ottobre a Gonnesa.

Vittima Manuel Morleo, ora ricoverato in ospedale con una prognosi di 40 giorni.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, Melis ha avuto una discussione con Morleo, forse causata da un apprezzamento alla fidanzata, al termine della quale ha preso un tondino di ferro rivestito di nastro isolante e lo ha colpito ripetutamente alla testa.

Al termine dell'aggressione la vittima non ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Solo il giorno dopo si è presentato al pronto soccorso del Brotzu di Cagliari, dove gli sono state riscontrate le ferite.

I carabinieri hanno appreso dell'aggressione dal racconto della madre di Morleo, che si è presentata alla stazione di Gonnesa questa mattina, segnalando che Melis si era reso irreperibile. I militari lo hanno rintracciato oggi pomeriggio a Buggerru, dove pare dormisse in strada per non fare rientro in paese proprio perchè temeva di essere fermato.