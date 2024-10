L'Area Cultura e Tempo libero del Comune di Siligo ha promosso un soggiorno di 8 giorni in Spagna (Costa Brava, Barcellona e Andorra) che si terrà nel periodo compreso tra il 20 settembre e il 10 ottobre.

L'iniziativa rientra nell'ambito delle attività di Aggregazione Sociale 2018 programmate dall'Amministrazione comunale guidata da Mario Sassu. La quota di partecipazione è stata fissata in 595 euro a persona e comprende il viaggio in pullman e in nave e l'alloggio in hotel con pensione completa. Inoltre, il Comune ha previsto delle riduzioni per i residenti in base al reddito Isee. Per i non residenti, la quota di partecipazione è di 640 euro.

Per poter partecipare al viaggio, dovrà essere presentata una dichiarazione di godimento di buone condizioni fisiche. Il programma dettagliato e i moduli d'iscrizione sono disponibili presso l'ufficio Cultura (Mimma Canu). Questi ultimi andranno compilati e restituiti allo stesso ufficio entro il 10 giugno.