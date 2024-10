Una prima aggressione, con tanto di botte e rapina del marsupio della vittima, con la conseguente e precipitosa fuga da Giorgino, Villaggio Pescatori, nei pressi della Re.mo.sa, fatto avvenuto l'11 settembre scorso, (ai danni di un 76enne); ancora, qualche giorno prima un altro fatto analogo, stavolta avvenuto a Sestu, nei pressi di Magangiosa, zona sterrata adiacente al mercato ortofrutticolo. E anche in questo caso, l'aggressore sceglie la sua vittima non giovanissima, pesta un 65enne per rubargli portafogli e cellulare, per poi dileguarsi nel nulla.

Dopo un'attenta attività investigativa, i Carabinieri della Compagnia di Cagliari sono riusciti ad arrestare il pregiudicato Fabio Santamaria, 46enne, di Assemini.

In conferenza stampa il Maggiore Luca Vasaturo, insieme al Luogotenente Cesare Pranteddu e del Brigadiere Marco Cardia, stazione CC Stampace, hanno rimarcato le risultanze del provvedimento cautelare in carcere, a Uta, nei confronti del rapinatore solitario, il quale in numerosi filmati acquisiti dai video di alcune telecamere di un ristorante al Villaggio Pescatori, riescono ad individuare l'auto del 46enne; non solo, Santamaria è stato anche filmato mentre effettuava diversi prelievi dal bancomat (circa 1300 euro), utilizzando le carte delle vittime e mentre riforniva in un distributore di carburante. L'arrestato, rinchiuso in una cella a Uta, è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente.