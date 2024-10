Un 70enne di origini argentine è stato aggredito nella sua abitazione a Olbia, in via Marche. Degli individui si sarebbero introdotti in casa dell'uomo e lo avrebbero aggredito provocandogli ferite e contusioni alla testa.

Alcuni vicini di casa, notato quanto stava accadendo, hanno allertato i carabinieri. Insieme ai militari, sul posto è giunta anche un'ambulanza del 118, che ha trasferito il 70enne al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II.

I militari indagano su quanto accaduto, e attraverso il reparto scientifico hanno effettuato dei sopralluoghi per raccogliere tracce e reperti utili. La vittima si trova ricoverata in prognosi riservata.