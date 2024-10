Un’aggressione in piena regola, un pugno al volto e calci per bloccare la vittima, farla cadere a terra e portargli via portafoglio e cellulare. E’ accaduto questa notte, nei pressi del Frontemare, sul litorale quartese, dove un ragazzo (che vuole mantenere l’anonimato), è stato inizialmente distratto con la banalissima scusa di un selfie da un coetaneo che nemmeno conosceva, poi, al suo rifiuto, le botte per rubargli telefonino e soldi.

Il gruppetto di balordi, sardi, (almeno una decina di giovanissima età), sicuramente sotto l’effetto dell’alcool, ha cercato di accerchiare la vittima che fortunatamente è riuscita a scappare e ad evitare il peggio.

La vittima, 27enne di Cagliari che su facebook ha esternato il fattaccio, ha riportato diversi lividi e contusioni su petto e gambe. Il gruppetto è poi riuscito a dileguarsi: per ora non è stata presentata denuncia alle forze dell'ordine.

Lo sfogo

Questo è quello che succede fuori dal frontemare quando vai nella spiaggia.. ti fermano e ti dicono te lo fai un selfie? E quando rispondi no grazie provano a picchiarti in 10 con la minaccia DACCI TUTTO QUELLO CHE HAI.. bene stanotte vi è andata male perché al coniglio come mi avete chiamato anche se mi sarà arrivato un pugno ma telefono e portafoglio difficilmente me lo portate via.. ci vediamo al prossimo round.