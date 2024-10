Non solo l'auto bruciata durante la notte di mercoledì scorso, ma ieri pomeriggio è stato anche aggredito il nonno del sindaco di Segariu, Andrea Fenu, vittima di un attentato incendiario.

Arrestato per resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale, Dino Pes, di 54 anni.

Mentre era in corso il Consiglio comunale, in cui si parlava anche dell'intimidazione, l'uomo avrebbe incrociato per strada il nonno del primo cittadino, un ottantenne, aggredendolo verbalmente e spintonandolo. Poi è fuggito.

L'aggressione è stata subito segnalata ai carabinieri che, dopo poco tempo sono riusciti a rintracciare il 54enne.

Pes ha cercato di evitare la cattura, fuggendo e lanciando pietre contro i militari, ma è stato bloccato. All'origine dell'aggressione ci sarebbe, anche se ancora questo elemento deve essere chiarito, un problema con l'amministrazione comunale. Nei confronti di Pes, recentemente, è arrivato un decreto di esecuzione di una condanna.

Per evitare di scontarla l'uomo ha chiesto l'affidamento in prova ai servizi sociali del Comune, richiesta che sarebbe stata respinta. Per questo motivo avrebbe deciso di vendicarsi del primo cittadino aggredendo il nonno. Al momento non ci sarebbe alcun collegamento con l'attentato incendiario che ha visto vittima il sindaco, ma le indagini sono in corso.