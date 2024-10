Una discussione per futili motivi di natura economica sarebbe all'origine dell'aggressione consumatasi ieri sera in Viale Umberto, a Sassari.

I protagonisti del triste fatto, entrambi sassaresi, sono un 34enne e un muratore 28enne di nome Giovanni Luiu.

Luiu avrebbe aggredito il 34enne a bordo di un tram che procedeva lungo la centralissima Viale Umberto trascinandolo poi giù dal mezzo pubblico, accoltellandolo per due volte al ventre e lasciandolo ferito sul marciapiede.

La vittima, accompagnata in ospedale in gravi condizioni, non è in pericolo di vita e l'aggressore è stato subito arrestato dai carabinieri e trasferito nel carcere di Bancali.