E’ Salvatore Garau, 63enne, (istruttore di tiro al poligono), la vittima della misteriosa rapina avvenuta in casa, in via Campania a Sardara: l’uomo è stato aggredito da quattro malviventi con il volto coperto. È stato Garau ad aprire la porta perché aveva sentito dei rumori ed è stato subito aggredito e buttato a terra.

La banda lo ha legato mani e piedi, con del nastro adesivo. Poi hanno iniziato a picchiarlo e mentre uno lo controllava gli altri tre rovistavano in casa. Minacciandolo, si sono fatti consegnare mille euro e le chiavi delle casseforti dalle quali hanno prelevato 12 fucili e 6 pistole e altri 400 euro.

I rapinatori sono scappati a bordo della Kia Sorrento della vittima per poi abbandonarla e bruciarla in aperta campagna: Garau è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, mentre sulla vicenda indagano i Carabinieri.