Un 19enne di Capoterra, Simone Porcu, si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu di Cagliari in seguito alle ferite riportate dopo un'aggressione subita ieri sera in paese.

La vicenda è avvolta nel mistero. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo avrebbe fatto rientro a casa accompagnato da un amico e da lì, per le gravi condizioni in cui si trovava, sarebbe stato trasportato in ospedale.

Sull'episodio indagano i carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Cagliari, che stanno cercando di raccogliere le testimonianze di amici e parenti per ricostruire l’accaduto.