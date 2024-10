Inquietante aggressione in pieno giorno a Cagliari, in via Rossini, dove una ragazza del posto, classe 1986, veniva avvicinata, dopo esser scesa dalla macchina, da un individuo a volto scoperto che, dopo averla bloccata con un braccio la minacciava senza armi l’ha minacciata di consegnargli i soldi che aveva appena prelevato (tre prelievi bancomat nella non lontana via san benedetto, per un tot di 750 euro) per poi sferrarle un pugno al volto, impossessarsi de denaro e darsi alla fuga nelle vie limitrofe.

Lesioni lievi, intervenuta ambulanza che la trasportava al Santissima Trinità.

Ricerche e Indagini in corso da parte di militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cagliari, coordinati dal tenente Stefano Martorana, immediatamente intervenuti a seguito di relativa richiesta al 112.