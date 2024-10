La Polizia di Cagliari ha arrestato in flagranza due persone, un uomo di 45 anni di origini senegalesi ed una donna di 30 anni, cagliaritana, per il reato di rapina aggravata in concorso.

Nella nottata di giovedì, infatti, è giunta al Centro Operativo una segnalazione inerente una lite in corso in piazza del Carmine, con il coinvolgimento di più persone. Gli operatori della Squadra Volante, raggiunta la piazza, sono stati avvicinati da un uomo che riferiva di essere stato picchiato e derubato del marsupio da un gruppo di tre uomini e una donna.

Immediatamente gli agenti hanno avviato la ricerca di tali soggetti nelle via adiacenti. Avrebbero individuato così, poco distante dalla piazza, due delle persone presumibilmente coinvolte nell’episodio, un uomo di 45 anni, di origine senegalese, ed una donna di 30 anni, cagliaritana, in possesso del marsupio sottratto poco prima.

I presunti autori del fatto sono stati tratti fermati con l'accusa di rapina aggravata in concorso, ed al termine delle formalità di rito, su disposizione del pm di turno, sono stati condotti presso la casa Circondariale di Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria.