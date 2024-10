Ieri a Villasor i carabinieri della locale Stazione, con l'ausilio di quelli della Stazione di Nuraminis, hanno denunciato per lesioni un 58enne lì residente e già noto alle forze dell'ordine. I militari, a conclusione dell'attività di indagine, avrebbero verificato dopo aver ascoltato dei testimoni ed esaminato le immagini degli impianti di videosorveglianza che avevano ripreso la scena come, nella serata precedente, per futili motivi connessi a screzi privati, l’uomo avesse colpito al volto con un bastone di legno un 48enne di Villasor.

La vittima dell'aggressione è stata trasportata all'ospedale Brotzu di Cagliari dove è stato giudicato guaribile con 10 giorni di prognosi per le lesioni riportate.

I carabinieri hanno anche rinvenuto il bastone utilizzato per l’aggressione che recava ancora tracce di sangue, la cui ubicazione è stata fornita ai militari da un testimone. L'oggetto contundente è stato sequestrato ed è custodito presso la Stazione di Villasor.