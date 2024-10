Un 17enne di Tuili è stato aggredito da uno sconosciuto. A raccontarlo è la madre del minorenne che, come riportato da L'Unione Sarda, spiega: "Mio figlio stava passando in un vicolo e si è trovato davanti un uomo sulla quarantina, poco più alto di lui, che gli avrebbe intimato di dargli tutto quello che aveva. Mio figlio ha detto all'uomo di non avere nulla e si è poi rifiutato di consegnarli anche il cellulare. Allora l'uomo lo avrebbe spintonato e poi sempre mio figlio lo avrebbe colpito con un pugno in faccia. Dopo questa persona sarebbe fuggita".

La donna, dopo aver appreso l'accaduto nella tarda serata di ieri, ha accompagnato il figlio dai carabinieri della stazione di Barumini per presentare denuncia. I militari indagano per ricostruire la vicenda.