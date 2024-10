Nella tarda serata di ieri, a Sestu, i militari della locale stazione hanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, Cristian Corona, 27enne, disoccupato del posto.

Il ragazzo, all'interno della propria abitazione, al culmine di una lite per futili motivi, ha aggredito la mamma e la sorella conviventi, prima di essere immobilizzato e tratto in arresto dai militari operanti, intervenuti immediatamente su richiesta dei familiari.

Il Corona è stato tradotto presso la camera di sicurezza della Compagnia di Quartu Sant'Elena, in attesa dell'udienza di convalida fissata per la mattinata odierna dall'Autorità Giudiziaria.