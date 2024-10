A Selargius, i militari della locale stazione hanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia Roberto Addari, 29enne, disoccupato del posto, con precedenti di polizia. Il giovane, al fine di estorcere del denaro alla madre convivente, la aggrediva ripetutamente, prima di essere immobilizzato e tratto in arresto dai militari operanti, prontamente intervenuti.

L'Addari, già precedentemente arrestato dagli stessi militari il 31 maggio per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Uta, a disposizione dell'Autorità Giudiziari, informata dalla stazione di Selargius che ha proceduto per competenza.