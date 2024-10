Intorno a mezzanotte e mezza di oggi a Monastir, i carabinieri hanno arrestato un disoccupato, pluripregiudicato, tossicodipendente di 30 anni.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane, Giorgio Deriu, ha chiesto del denaro alla madre, 50enne casalinga, e in seguito l’ha minacciata e aggredita con un dissuasore elettrico (taser).

I carabinieri giunti sul posto hanno anche perquisito la casa trovando nella stanza da letto del 30enne due piante di marijuana in fioritura, dell’altezza di circa 1,50 metri, 4 machete della lunghezza 60cm e 1 dissuasore elettrico con batteria. E’ stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, produzione di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi od oggetti atti ad offendere.