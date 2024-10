Nella mattina di ieri, in una via del quartiere cagliaritano di Fonsarda, sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante in soccorso di una anziana signora di 81anni che sarebbe stata vittima di una aggressione da parte della figlia.

La richiesta di aiuto è stata fatta da una vicina di casa che, dopo aver sentito le urla provenire dall’appartamento sottostante, si è trovata davanti all’ingresso della sua casa l’anziana vicina visibilmente impaurita ed agitata.

Quando i poliziotti sono arrivati avrebbero visto l’anziana signora ancora scossa e terrorizzata, con un vistoso ematoma sul volto e graffi sulle braccia. La presenza degli agenti è servita a tranquillizzare la donna che, comunque, ha avuto bisogno delle cure dei paramedici fatti arrivare sul posto.

Mentre i poliziotti prestavano le loro attenzioni alla signora, altri due si sono recati nell’appartamento dove viveva anche la figlia. Quest’ultima, una 49enne residente nel milanese, era ospite in casa della madre in quanto destinataria della misura cautelare degli arresti domiciliari, conseguenti alla scarcerazione dal carcere di “San Vittore” per un arresto per maltrattamenti verso il proprio marito.

La donna avrebbe mostrato sin da subito un atteggiamento aggressivo usando frasi arroganti e prepotenti nei confronti degli stessi agenti. Ricondotta alla calma è stata accompagnata negli uffici della Questura.

I poliziotti hanno ricostruito i fatti, anche attraverso le testimonianze delle persone presenti, ma soprattutto ascoltando il racconto della signora. Quest’ultima avrebbe riferito che aveva scoperto che la figlia si era impossessata illecitamente di alcuni gioielli di famiglia, custoditi in una cassaforte, ceduti ad un compro oro tenendo per sé i soldi ricavati. Questo episodio avrebbe indotto l’anziana madre a chiamare l’altro figlio per riferire il fatto, ma la figlia, sentendo la telefonata, le si sarebbe scagliata contro colpendola con degli schiaffi violenti al volto e inducendola a scappare per cercare aiuto presso la vicina di casa, sino all’arrivo della Polizia.

La 49enne è stata tratta in arresto per maltrattamenti in famiglia e dopo gli ulteriori accertamenti di rito è stata accompagnata presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.