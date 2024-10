Ieri sera, intorno alle 22, in via Delunas a Cagliari i carabinieri hanno arrestato un 44enne romano, Alessandro Gallus, per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo ha prima aggredito la propria compagna, una casalinga di 58 anni, e poi si è scagliato sui carabinieri giunti sul posto tentando di colpirli con un manganello di plastica di circa 70 centimetri.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Il 44enne è ora nelle camere di sicurezza della Stazione dei carabinieri Villanova in attesa del rito direttissimo.