I militari dell’aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Lanusei, unitamente alla Stazione Carabinieri di Tortolì, sono intervenuti per contrastare l'ennesimo comportamento irrispettoso delle leggi messo in atto da un cittadino del posto.

Il giovane era già stato destinatario in passato del cosiddetto "Daspo urbano", provvedimento scaduto lo scorso marzo. Nonostante ciò, avrebbe continuato a disturbare la quiete pubblica. Dapprima durante il carnevale di Tortolì, periodo nel quale, secondo quanto ricostruito, avrebbe aggredito il titolare di un esercizio commerciale mettendo a repentaglio la prosecuzione degli eventi in programma. Nei giorni e mesi a seguire, poi, l'uomo avrebbe posto in essere frequentazioni e comportamenti non rispondenti alla civile convivenza.

Pertanto, in data odierna, gli è stato notificato un nuovo provvedimento che gli vieterà l’accesso ai locali tortoliesi per due anni. I servizi di prevenzione, fanno sapere i carabinieri, continueranno ed aumenteranno anche le perquisizioni allo scopo di evitare il porto sconsiderato di armi bianche.