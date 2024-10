Ha aggredito i genitori e danneggiato i mobili della casa. Arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale Michele Marras, di 41 anni.

L'episodio è avvenuto in via Righi a Cagliari. L'uomo, in stato di agitazione psicofisica, ha aggredito i genitori che terrorizzati hanno chiamato i carabinieri.

Quando i militari della Stazione di Pirri sono arrivati sul posto sono stati a loro volta aggrediti.

I carabinieri sono comunque riusciti a bloccare il 41enne e lo hanno arrestato. Nessuno è rimasto ferito.