Ieri mattina, a Guspini, i Carabinieri della locale Stazione, unitamente ai colleghi della Stazione di Sardara ed al Nucleo cinofili dello Squadrone Cacciatori di Sardegna di Abbasanta, hanno arrestato Oscar Dessì, 34enne pregiudicato del posto, per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e detenzione ai fini dispaccio di sostanze stupefacenti.

Erano le 10 quando i militari si sono presentati nell'abitazione dell'uomo in via Umberto Saba notificandogli un decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso dalla Procura di Cagliari su richiesta degli stessi militari. Quando l'uomo ha capito che i carabinieri sarebbero entrati in casa avrebbe tentato la fuga. Raggiunto dai militari, per non farsi bloccare, avrebbe cominciato a colpirli con calci e spintoni, provocando lesioni a tre di loro.

Una volta ricondotto alla calma, il Dessì è sottoposto a perquisizione personale e locale. Come riferito dagli inquirenti, sono stati rinvenuti oltre 50 grammi di marijuana, 3 grammi di hashish, una pianta di cannabis indica alta 90 centimetri e coltivata in vaso, due trita erba, due bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento, un telefono cellulare.

I tre militari feriti hanno riportato varie contusioni ed escoriazioni con una prognosi rispettivamente di 10, 7 e 5 giorni. L'arrestato, che mentre veniva bloccato ha riportato un trauma contusivo al braccio sinistro, è stato tradotto presso l'abitazione di residenza agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che si è svolto questa mattina. Nel corso dell'udienza il Giudice ha convalidato l'arresto e lo ha sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.