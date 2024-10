Ieri a Serramanna i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di vari accertamenti e indagini, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un trentanovenne disoccupato del luogo, incensurato.

I militari hanno verificato che l’uomo nel pomeriggio del 31 maggio scorso, in quella piazza del Popolo, per futili motivi legati a una banale controversia stradale sulla precedenza, aveva aggredito e minacciato con una pistola a salve priva del tappo rosso un ventinovenne allevatore di Serramanna che era stato trasportato in codice giallo all’Ospedale Brotzu di Cagliari e dimesso con 7 gg di prognosi per una ferita alla testa.

Un’immediata perquisizione nell’abitazione dell’aggressore, attuata dai carabinieri subito intervenuti sul luogo dello scontro, ha permesso di ritrovare una pistola a salve marca “Valtro” priva di caricatore, che era stata posta sotto sequestro, assunta in carico e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria con fini probatori.

I reati che si ipotizzano sono quelli di minaccia e lesioni personali, per i quali sarà necessaria, comunque, una querela della parte lesa ai fini della procedibilità.