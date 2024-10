Un 50enne fermato dai militari della Squadriglia di Lanusei è stato denunciato con l’accusa di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.

Secondo quanto riferito i Carabinieri, intervenuti in un bar di Lotzorai, a seguito di una segnalazione pervenuta al numero di pronto intervento 112 a causa della musica troppo alta, sono stati aggrediti verbalmente con frasi ingiuriose e minacciose dal proprietario in evidente stato di ebrezza alcolica.

I militari hanno proceduto così alla denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale e ubriachezza in luogo pubblico.