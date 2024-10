Nella serata di ieri, la polizia ha arrestato un 48enne sassarese, B.S, per minacce aggravate, resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale.

Gli agenti sono intervenuti in via Antonio Gramsci per una segnalazione riguardo una lite in famiglia, degenerata con minacce da parte di un uomo nei confronti dell’anziana madre.

Giunti sul posto, i poliziotti sono stati minacciati dal 48enne con un coltello e poi aggrediti. A seguito della colluttazione due agenti hanno riportato delle lesioni. Aiutati da altri colleghi, la polizia è riuscita a immobilizzare e arrestare l’uomo.

Questa mattina, a seguito della convalida dell’arresto, l’Autorità Giudiziaria ha disposto il divieto di rientrare nel Comune di Sassari.